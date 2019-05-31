دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، على ما وصفها البيان الصادر عن قادة بعض الدول العربية والخليجية في قمتي الخليج والعرب، قائلا إن "السعودية تستغل شهر رمضان لأغراض سياسية" على حد تعبيره.

وأضاف موسوي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "الجمهورية الاسلامية الايرانية واثقة بان مثل هذه البيانات لا تعبر عن الرؤية الحقيقية وآراء جميع الأعضاء.. السعودية استغلت فرصة شهر رمضان المبارك ومكة المكرمة كمكان مقدس لأغراض سياسية واداة لتوجيه اتهامات على لسان بعض المشاركين في الاجتماع ضد الجمهورية الاسلامية الإيرانية.."

وأردف: "هي (السعودية) بدلا عن استثمار فرصة يوم القدس العالمي واجتماع القمة للدول العربية والاسلامية لطرح ومتابعة حقوق الشعب الفلسطيني وقضية القدس الشريف تواصل السير بنهج خاطئ في مسار اثارة الخلافات بين الدول الاسلامية والمنطقة وهو ما يروم اليه الكيان الصهيوني".

ويذكر أن أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية قرأ البيان الختامي للقمة، وجاء فيه: "إدانة الأعمال التي قامت بها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والهجوم بالطائرات المسيرة على محطتين لضخ النفط داخل المملكة العربية السعودية، وما قامت به من أعمال تخريبية طالت السفن في المياه الإقليمية لدولة الإمارات".

وأضاف أن "الدول العربية تسعى إلى استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة، والسبيل الحقيقي والوحيد لذلك إنما يتحقق باحترام جميع الدول في المنطقة لمبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التلويح بها والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وانتهاك سيادتها"، معتبرا أن "سلوك إيران في المنطقة ينافي تلك المبادئ ويقوض مقتضيات الثقة وبالتالي يهدد الأمن والاستقرار في الإقليم تهديدا مباشرا وخطيرا".