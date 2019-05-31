دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت صفحة التواصل الحكومي التابعة للحكومة السعودية مقطعا تتجاوز مدته الدقيقتين بقليل، أبرزت فيه ما قاله عدد من الزعماء والقادة المشاركين في القمة الخليجية العربية التي استضافتها المملكة، مساء الخميس.

جاء ذلك في تغريدة نشرها التواصل الحكومي على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق: "من كلمات قادة ورؤساء وفود الدول العربية خلال أعمال القمة العربية الطارئة.. القمة الخليجية العربية".

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان قال في كلمته إنه يجب استخدام كافة الوسائل لردعِ هذا النظام، والحد من نزعته التوسعية، مضيفًا أنه يجب العمل على جعل العالم العربي مركزاً اقتصادياً وثقافياً مؤثراً في العالم، بما يعكس مقدرات الدول العربية وشعوبها الاقتصادية والثقافية والتاريخية.

واعتبر العاهل السعودي أن الأمن العربي يواجه تحديات استثنائية تهدد الأمن العربي، والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وكذلك حرية التجارة العالمية واستقرار الاقتصاد العالمي، وأوضح أن هذا التهديد يتمثل في "العمليات التخريبية التي استهدفت سفناً تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الامارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى استهداف محطتي ضخ للنفط في المملكة العربية السعودية.

وأشار الملك سلمان أن النظام الإيراني مستمر في تجاوزاته بالتدخل في شؤون الدول العربية من خلال من اعتبرهم وكلائه في المنطقة العربية، في إشارة إلى جماعة أنصار الله الحوثية الموالية لطهران، لكنه تابع بأن يد المملكة العربية السعودية ستظل دائماً ممدودةً للتعاون والتحاور مع دول المنطقة بما في ذلك الشعب الإيراني، على حد وصفه.