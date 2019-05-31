دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— توجهت أنظار المراقبين إلى استقبال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لرئيس وزراء قطر، الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، خلال القمتين العربية والخليجية التي عقدتا في مكة، مساء الخميس.

ورصدت الكاميرا الاستقبال الرسمي للمسؤول القطري الذي يمثل بلاده نيابة عن أميرها، الشيخ تميم بن حمد، لدى وصوله إلى قصر الصفا في مكة، واستقباله من قبل الملك سلمان، حيث تبادل الطرفان كلمات قليلة.

وبرزت صورتان تذكاريتان ظهر فيهما الملك سلمان والشيخ ناصر آل ثاني مع ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي من جهة وممثلي الوفود العربية المشاركة في القمة العربية من جهة أخرى.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل واسع مصافحة بين العاهل السعودي ورئيس وزراء قطر خلال حديث مع أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والتي أشعلت تكهنات حول دلالات ذلك، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز هذه التعليقات: