سوريا تدافع عن إيران.. وترفض "تدخل" بيان القمة العربية في شؤونها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت وزارة الخارجية السورية، الجمعة، رفضها ما ورد في البيان الختامي للقمة العربية الطارئة، التي استضافتها المملكة العربية السعودية، عن التدخل الإيراني في الشؤون السورية، معتبرة أن بيان القمة العربية هو ما يمثل "تدخلا غير مقبول" في الشؤون السورية.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السورية إن "الوجود الإيراني في سوريا مشروع لأنه جاء بطلب من الحكومة السورية، وساهم بدعم جهود سوريا في مكافحة الإرهاب المدعوم من قبل بعض المجتمعين في هذه القمة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأضاف المصدر: "لقد كان حرياً بهذه القمة إدانة تدخلات الدول الأخرى في الشأن السوري، والتي تفتقد إلى الشرعية والمشروعية، وكانت وما تزال تهدف إلى تقديم الدعم اللامحدود بمختلف أشكاله إلى المجموعات الإرهابية وإطالة أمد الأزمة في سوريا".

واستضافت مدينة مكة قمة عربية طارئة ليل الخميس-الجمعة، عقب قمة ثانية خليجية طارئة، إذ دعا إليهما الملك سلمان لبحث "الهجوم التخريبي" الذي استهدف ناقلات النفط الأربع في المياه الاقتصادية للإمارات وهجوم الحوثيين على محطتي ضخ نفط بالسعودية.

وأدان البيان الختامي للقمة العربية الممارسات الإيرانية وتدخلاتها في شؤون دول المنطقة ومن بينها سوريا، وندد البيان أن بـ"التدخل الإيراني في الأزمة السورية، وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وسيادتها وأمنها واستقلالها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية". وأضاف البيان أن "مثل هذا التدخل لا يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية الأزمة السورية وفقا لمضامين جنيف واحد، والقرارات الدولية ذات الصلة".