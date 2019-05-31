دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)-- قالت الخارجية التركية، إن عملية توريد منظومة صواريخ "إس 400" الروسية تسير وفق الخطة المرسومة، نافية أي خطط لتأجيل ذلك على خلفية المخاوف الأمريكية من الصفقة.

ونفى المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، صحة التقارير التي تتحدث عن نية أنقرة تأجيل تلك الصفقة بناء على اقتراح أمريكي، مؤكدًا أن بلاده لا تزال متمسكة باقتراحها بعقد مجموعة لبحث مشاعر القلق لدى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من تلك الصفقة.

وتسببت تلك الصفقة التي أبرمتها تركيا مع روسيا في زيادة حدة التوتر بين تركيا والولايات المتحدة، حيث أوقفت الولايات المتحدة قبل أشهر تسليم معدات ذات صلة بمقاتلات "إف 35" لتركيا بدعوى أن صفقة الصواريخ الروسية تمثل خطرا على مقاتلات "إف-35" الأمريكية التي من المقرر أن تتسلم تركيا عددا منها.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية التركية، قالت قبل أيام إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان المخاوف الأمريكية من تلك الصفقة وذلك في اتصال هاتفي جرى بين الطرفين، حسبما نقلت الوكالة.