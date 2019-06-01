تصريحات قوية من الجبير بعد القمم: العالم الإسلامي الآن عزل إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية إن الدول المشاركة في القمم الثلاث، الخليجية والعربية والإسلامية التي استضافتها بلاده في مكة، أجمعوا على عدد من الأمور.

جاء ذلك في تغريدة للجبير على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "أهنئ سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد -يحفظهما الله- بنجاح القمم الثلاث التاريخية التي عقدت في مكة المكرمة بهذه الأيام المباركة.. الدول العربية والإسلامية في القمم الثلاث التي عقدت في مكة المكرمة برئاسة سيدي خادم الحرمين الشريفين أجمعت على رفض التطرف والإرهاب وتعكير صفو الأمن والاستقرار وإشعال الفتنة الطائفية وإدانة من يقف وراء هذه الأفعال".

وعن إيران، قال الجبير: "لا اعتقد أن أي دولة تريد أن تكون معزولة من المجتمع العالمي أو من مجتمعها نفسها، العالم الإسلامي يرفض تصرفات إيران والعالم الإسلامي يقول لإيران كفى إذا أردت أن تكون دولة ذات احترام عليك أن تتبني سياسيات تؤدي إلى احترام الناس.."

وأضاف: "قتل الدبلوماسيين، تفجير السفارات زرع خلايا إرهابية في دول أخرى تهريب سلاح ومتفجرات لدول أخرى دعم ميليشيات إرهابية تسيء للمدنيين وتطلق صواريخ على المدن، هذا ما هو تصرف دولة تريد تنال احترام دول الجوار.."

واردف: "العالم الإسلامي الآن عزل إيران يقول لإيران لا نقبل بتصرفاتك، الآن المجتمع الدولي عزل إيران إيران تعتبر الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم وتخضع لعقوبات شديدة من قبل المجتمع الدولي.."