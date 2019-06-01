الجيش الإسرائيلي يرصد صاروخين أطلقا من سوريا نحو جبل الشيخ

القدس (CNN) – أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد صاروخين أطلقا من سوريا نحو جبل الشيخ، دون أن يكشف عن مكان وقوعهما أو يحدد هوية المسؤول عن إطلاقهما.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الصاروخين أطلقا من الأراضي السورية نحو جبل الشيخ، السبت.

ولم تكشف إسرائيل عن مكان وقوع الصاروخين كما أنها لم تحدد هوية المسؤول عن إطلاقهما.

ويقع جبل الشيخ بالقرب من مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتسيطر إسرائيل على أجزاء منه، في حين تبسط سوريا سيطرتها على أجزاء أخرى.