دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كان "نبراسا" للشباب و"سدا منيعا" في وجه الأعداء بعد مضي عامان على بيعته.

ونشر الأمير خالد بن سلمان تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "عامان على بيعة سمو سيدي ولي العهد: " ستكتب في صفحات التاريخ بمدادٍ من ذهب، كنت فيها يا سيدي، سداً منيعاً امام العدو، و نبراساً ملهماً لشباب وطنك، فسر بخطى عزك يا سيدي، ونحن جنودك من وراءك، تحت رايتك، ماضون دوماً، بعون الله على دروب رفعة وطننا وعزه".

وبويع الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في 21 يونيو/حزيران من عام 2017، ليتولى المنصب خلفا للأمير محمد بن نايف آل سعود، بعد أن كان وليا لولي العهد.

وشهد العامان الماضيان أحداثا محورية في تاريخ المملكة العربية السعودية، كان من ضمنها قرارات داخلية شكلت نقلة نوعية في المجتمع السعودي، وتحديات خارجية عدة.