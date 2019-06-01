الملك سلمان: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعهد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجمعة، بالتصدي بحزم لما وصفها بـ"التهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية"، وذلك غداة استضافة المملكة العربية السعودية قمتين طارئتين عربية وخليجية، أدانتا الممارسات الإيرانية في المنطقة.

وقال الملك سلمان، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية، وسنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية، كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا".

وجاءت تغريدة الملك سلمان قبيل بدء قمة منظمة التعاون الإسلامي، وهي ثالث القمم التي تستضيفها مدينة مكة خلال يومي الخميس والجمعة.

وكان الملك سلمان طالب، في كلمتيه أمام قمة دول مجلس التعاون الخليجي وقمة جامعة الدول العربية، باتخاذ موقف "رادع وحازم" لمواجهة الممارسات الإيرانية في المنطقة وسياستها "التوسعية، مؤكدا حرص السعودية على تجنيب المنطقة "ويلات الحروب"، على حد تعبيره.