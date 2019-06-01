دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، تحية للشعب الإيراني بسبب صموده الذي أجبر "العدو" على التراجع وتغيير أهدافه في الفترة الماضية، مؤكدا أن بلاده مستعدة للحوار في إطار الاحترام المتبادل ووفقا للقوانين الدولية، حسبما ذكرت وكالة فارس الإيرانية، السبت.

وقال روحاني خلال استقباله لعدد من الرياضيين، السبت، إن الشعب الإيراني "فرض التراجع على الأعداء" بفضل صموده وتماسكه ووحدته.

وأضاف الرئيس الإيراني قائلا إن من وصفهم بـ"الأعداء" كانت لديهم أمنية بأن يجبروا الإيرانيين على الاستسلام لكن ذلك لم يحدث بسبب مواجهة الشعب وصموده.

ولفت روحاني إلى ما وصفه بـ"تراجع العدو" عن أهدافه المعلنة، إذ رأى أنه غير أهدافه وتراجع عن مساعيه بإسقاط النظام الإيراني ورغبته بخوض الحرب وتباهيه بقدرته على تدمير القوات الإيرانية.

وأضاف الرئيس الإيراني قائلا إن القطعة البحرية الأمريكية المتمركزة في الخليج رست على بعد 300 إلى 400 ميل عن المياه الدولية.

وقال روحاني إن الإيرانيين "أهل التفاوض والمنطق" إذا جلست أمريكا على طاولة المفاوضات بـ"احترام وفي إطار القوانين الدولية"، لأ أن يصدروا الأوامر بالتفاوض.