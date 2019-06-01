في "وقت دقيق" تعيشه المنطقة.. ولي العهد السعودي يلتقي السيسي بمكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وتباحثا في عدة قضايا ذات اهتمام مشترك.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن اللقاء تناول سبل تعزيز جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري خصوصا.

وأضاف راضي أن السيسي والأمير محمد بن سلمان تطرقا إلى عدد من الملفات المطروحة في الخليج بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالشأن السوري واليمني والليبي.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن اللقاء شهد توافقا على أهمية مواصلة التشاور بين البلدين في ظل "التوقيت الدقيق" الذي تتسارع فيه التطورات في المنطقة.

التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة... Posted by ‎المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman of the Egyptian Presidency‎ on Friday, May 31, 2019

وجرى اللقاء على هامش قمة منظمة التعاون الإسلامي التي استضافتها مكة، الجمعة، وبعد يوم من القمتين العربية والخليجية اللتان عقدتا في نفس المدينة السعودية.