ما حقيقة انسحاب وفد قطر من القمة الإسلامية بفيديو يتداوله نشطاء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو قالوا إنها تظهر انسحاب الوفد القطري خلال جلسة القمة الإسلامية الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي والتي أطلق عليها اسم "قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل".

وبرز وسمان باسم "انسحاب قطر من قمه مكه" و"انسحاب قطر من القمة الاسلامية" حيث يظهر في مقطع الفيديو المتداول والذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته بشكل مستقل، خروج عدد من الأشخاص بملابس رسمية خلال كلمة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، قال نشطاء إنهم الوفد القطري، وهو الأمر الذي لم يصدر به إعلان رسمي أو تصريح من قبل السلطات القطرية أو من قبل القائمين على القمة الإسلامية.

ويذكر أن رئيس الوزراء القطري، الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، ترأس وفد بلاده إلى القمم الثلاث التي استضافتها السعودية، وهي المشاركة التي أكد أهميتها وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، إذ قال في تغريدة له، الجمعة: " تأتي مشاركة دولة قطر في القمم الثلاث المنعقدة في مكة المكرمة انطلاقاً من دعمها للعمل العربي الإسلامي المشترك و حرصها على أمن و استقرار المنطقة و خدمة مصالح شعوبها. التحديات العديدة في المنطقة تتطلب تعزيز مفهوم الحوار والتعاون للحفاظ على الأمن الإقليمي".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي وردت حول مقطع الفيديو المقصود: