دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكدت وزارة الخارجية السودانية، السبت، الأنباء التي تم تداولها عن استدعاء سفيرها لدى قطر، وأشارت إلى أن الغرض من الاستدعاء كان "التشاور".

وقالت الخارجية السودانية في تصريحات نقلتها وكالة أنباء السودان إن استدعاء سفير السودان لدى قطر، فتح الرحمن علي محمد، إلى الخرطوم جاء بغرض التشاور.

وأكد الناطق باسم الخارجية السودانية بابكر الصديق، أن السفير سيعود إلى العاصمة القطرية، الدوحة، خلال ساعات ليستكمل عمله، وفقا للوكالة السودانية.

وبعد أن تداولت بعض وسائل الإعلام أنباء عن استدعاء السفير السوداني لدى قطر، قالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية، لولوة الخاطر: "يتم حالياً تداول خبر عارٍ عن الصحة متعلق باستدعاء سفير السودان في دولة قطر إلى الخرطوم، لا نعرف مصدر هذا الخبر، ولم تردنا مذكرة رسمية بهذا الخصوص، بل إن سفير جمهورية السودان كان قد أرسل مذكرة لوزارة الخارجية القطرية - كما جرت العادة- بأنه سيكون في إجازة قصيرة وقد حدد موعد عودته".

وكانت قد نفت الخارجية السودانية الشهر الماضي، رفض استقبال وفد قطري رفيع المستوى كان على رأسه وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير.