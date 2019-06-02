عزمي بشارة يغرد عن قمم مكة.. وأمير سعودي يرد بقوة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر عزمي بشارة، مدير المركز العربي للأبحاث وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، تغريدة ساخرة عن القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي استضافتها المملكة العربية السعودية.

وقال بشارة على صفحته بتويتر: "بقي ان يقترح مستشارو العلاقات العامة العناوين الدعائية التالية: احضر قمة تحظى بقمتين مجانا! أو ثلاث قمم بتذكرة واحدة"، لتنال التغريدة أكثر من 13 ألف تفاعل منذ نشرها، السبت.

الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد رد بتغريدتين على بشارة قال فيها: "ويصح كذلك من باب الدعاية:- أحضر مستشار اسرائيلي واحصل على مئات المرتزقة مجانًا"، متابعا في تغريدة منفصلة: "كون ع بشارة صاحب القرار في قطر فهو يرى التفاهم معه بشكل مباشر أجدى فباستطاعته تغيير موقف قطر لو أراد.. لذلك هو مستاء من عدم ترؤسه لوفد قطر في قمم مكة ولكن هو يدرك أن ذلك غير ممكن فلا هو خليجي فيحضر قمة الخليج ولا هو عربي (الجنسية) فيحضر مع العرب ولا هو مسلم فيحضر مع المسلمين".

وكان بشارة قد تطرق في تغريدات سابقة للتوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، قائلا في تغريدات نشرها الأربعاء: "استراتيجية أميركا ليس الحرب بل محاصرة إيران لإجبارها على فتح الملفات من جديد. إيران أيضا لا تريد الحرب ولا الاستسلام للشروط، لكن لن تقبل أن تختنق بصمت، استراتيجيتها تدفيع الحصار وداعميه ثمنا وسوف تواصلها. قد يستمر هذا الحال حتى الانتخابات الأميركية القادمة".

وأضاف بشارة حينها: "هل يمكن أن تتدهور الأوضاع حتى الآن نوع التصعيد من نوع الاستراتيجية ذاتها: حصار تقابله علميات إيرانية تزعج الخصم. وحتى لو تدهورت الأوضاع إلى قصف سوف تمتص إيران القصف دون التدهور إلى حرب، ولن تقبل بإملاءات أميركية بديلة للاتفاق. في النهاية التفاوض سيكون الحل الوحيد".