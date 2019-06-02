دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن تحفظ قطر على البيان الختامي لدول مجلس التعاون الخليجي، يعكس تراجع أهمية تعزيز العلاقات مع دول الخليج في قائمة أولويات الدوحة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية.

وقال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة: "تحفظ قطر على بيان قمة مجلس التعاون يعكس تراجع هدف تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون في أولويات قطر".

وأضاف وزير الخارجية البحريني قائلا: "مشاركة قطر في قمم مكة المكرمة كانت ضعيفة ولا تتناسب مع أهمية هذه القمم وخطورة الظرف".

وتابع الشيخ خالد بن أحمد قائلا إن ارتباط قطر بأشقائها أصبح "ضعيفا جدا"، وأشار إلى أن الدوحة "تستنجد" بالوسطاء لإنقاذها من الأزمة التي تمر بها، منوها إلى أن الشعب القطري يبقى جزءا لا يتجزأ من المجتمع الخليجي.

وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد أعلن تحفظ بلاده على البيانين للقمتين العربية والخليجية في مكة، وذلك في حوار أجراه مع التلفزيون العربي الأحد.