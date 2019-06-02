دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت خدمة "فُرجت" التي أطلقتها وزارة الداحلية السعودية ردود فعل إيجابية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة خلال الفترة الماضية، وقد ساهمت بالإفراج عن مئات المسجونين بقضايا مالية، فما هي هذا الخدمة؟

تمنح الخدمة فرصة للمواطن السعودي للمساهمة بالإفراج عن أحد المسجونين بقضايا مالية، وذلك عبر تحويل مبلغ من المال إلى الجهات المعنية، وتتم العملية إلكترونيا.

وتبدأ خطوات الخدمة من تسجيل الدخول على حساب المواطن في خدمة "أبشر"، ثم يتبع ذلك عدد من الخطوات إلى أن يتم تحويل المبلغ إلى الجهة المعنية.

وبعد وصول المبلغ إلى الجهة المعنية يتم الإفراج عن المسجون المعني بالعملية، ويقتصر الأمر على المسجونين بقضايا مالية.

تداول آلاف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، وسم "فُرجت مع أبشر"، معبرين عن تطلعهم لنجاح هذه التجربة.

وقال الأمير سطام بن خالد آل سعود عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "ساهمت هذه المبادرة بإطلاق سراح 250 موقوف خلال أيام ساهمت بالإفراج عن المواطنة الوحيدة خلف القضبان بعد السداد عنها ما يقارب 2 مليون ريال نحن في وطن الخير والأخوة والعطاء مبادرة أظهرت التلاحم والدور الاجتماعي الإنساني هذه المبادرة هي الطريقة الصحيحة لإعطاء المحتاجين".

من جانبها، أعلنت مديرية السجون في السعودية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، عن إطلاق سراح 200 نزير من خلال هذه الخدمة، وأشارت إلى أن الخدمة لا تقتصر فائدتها على السعوديين بل على المقيمين من كافة الجنسيات أيضا.