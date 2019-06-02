دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ردت الخارجية الإيرانية على عرض وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حول استعداد بلاده لحوار غير مشروط مع طهران، مؤكدة أن على واشنطن أن تغير مواقفها وتصرفاتها تجاه الشعب الإيراني، وفقا لوكالة فارس الإيرانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكي، عباس موسوي، إن "التلاعب بالألفاظ وتبيين الأهداف الخفية في إطار تعابير جديدة ليس معيارا للعمل".

وأضاف موسوي قائلا إن على أمريكا أن تغير تصرفاتهما ومواقفها تجاه الشعب الإيراني إذا ما أرادت الجلوس إلى طاولة الحوار، وفقا لتصريحات نقلتها فارس.

وانتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تصريحات بومبيو حول استمرار واشنطن بفرض أقصى حدود الضغوط على طهران، مشيرا إلى أن ذلك يعكس سياسات أمريكا "الخاطئة"، على حد تعبيره.

يذكر أن بومبيو كان قد أكد في وقت سابق الأحد، أن أمريكا مستعدة للتفاوض مع واشنطن دون شورط، عندما تغير طهران سلوكها وتصبح "دولة طبيعية".