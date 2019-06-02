دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، مساء السبت، على التقارير التي تداولتها وسائل إعلام لبنانية حول حضوره للمباراة النهائية لأبطال أوروبا والمقامة في العاصمة الإسبانية، مدريد، واصفا ما كتب بـ"الأقلام الخبيثة".

جاء ذلك في تغريدة لباسيل على صفحته بتويتر، حيث قال: "فيما نبحث في مدريد كيف يستفيد شباب لبنان من اتفاق مع اكاديمية ريال لكرة القدم، تخترع الأقلام الخبيثة الأكاذيب عن كلفة حضور مباراة على حساب الدولة".

تغريدة باسيل تأتي بعد إصدار السفارة اللبنانية في إسبانيا، لبان نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية وقالت فيه: "نشرت بعض وسائل الاعلام خبرا لا صحة له على هامش الزيارة الرسمية لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل".

وأضافت السفارة في بيانها: "إن سفارة لبنان في مدريد تنفي نفيا قاطعا ان تكون قد انفقت اي مبلغ لحضور الوزير باسيل مباراة كرة القدم في ختام زيارته لإسبانيا".

وكان باسيل قد نشر صورا سابقة مع أبناء من الجالية اللبنانية في إسبانيا، قائلا في سلسلة تغريدات: "جمعة مع طلاب لبنانيين بضيافة سفيرة لبنان في مدريد.. ولبنان الحاضر الابرز بطاقاته الاغترابية.. كنت قد تقدمت منذ عدة اشهر بمشروع قانون يساوي المرأة بالرجل لناحية اعطاء الاثنين، اذا كانوا متزوحين من اجنبي الجنسية لاولادهم باستثناء الدول التي تشكل خطر التوطين على لبنان بما ينص عليه الدستور اللبناني وعلى اللبنانيين تفهم قلقلنا على الكيان اللبناني من الزوال بفعل التوطين".