دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصلت حصيلة قتلى احتجاجات السودان إلى 30، الإثنين، بالإضافة إلى إصابة المئات جراء القمع الدموي من قبل قوات الأمن للمتظاهرين، وفقا لما أعلنه اتحاد الأطباء السوداني.

وقال الاتحاد في بيان نشره الإثنين: "عدد شهداء مجزرة القيادة العامة والتي ارتكبها المجلس العسكري اليوم تجاوز الـ30 شهيدا، ومن الصعب إحصاء عدد الشهداء لأن الشرطة وقوات التدخل السريع يطوقون المستشفيات ويضربون الأطباء ويعتقلونهم".

وتابع الاتحاد بيانه قائلا إن هناك "عدد كبير من الشهداء على الأرض، وقد كان من الصعب إخلاءهم، لتقوم قوات الدعم السريع بأخذ جثثهم وإلقائها بالنيل، وفقا لشهادات أطباء ومصابين".

وقال شهود عيان لـCNN، الإثنين، إن قوات الأمن والدعم السريع والشرطة أطلقوا الرصاص الحي نحو المتظاهرين، وقد أظهرت مقاطع فيديو رجال الأمن وهو يضربون المتظاهرين بالعصي.