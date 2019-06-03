دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ما اعتبره "شائعات" تتعلق بمبادرة الولايات المتحدة للسلام الشامل في الشرق الأوسط المعروفة باسم صفقة القرن، خاصة فيما يتعلق بما يتردد حول إمكانية تنازل مصر عن أراض لها في سيناء.



وأضاف الرئيس المصري في حفل إفطار الأسرة المصرية، مساء الأحد، أن مصر لا تقبل بما يرفضه الفلسطينيون معرباً عن دعمه الكامل للقضية الفلسطينية وأنه لا يمكن الحديث باسمهم.

واعتبر السيسي أن "التساؤلات التي يطرحها بعض المصريين عن إمكانية التفريط في شيء من الأراضي المصرية، أمر محير"، وتساءل "هل يعرفه المصريون جيدا؟".

وأضاف الرئيس المصري في كلمته أن أهل سيناء لن يفرطوا في شيئ، مؤكدًا إلى أنه ليس من الممكن أن يعمل ضد إرادة المصريين.

وتابع السيسي: " هل تتصوروا مثلا إن أنا ممكن أفرط يعني.. طب ليه أفرط؟"، معتبرًا أن المنطقة تمر بـأصعب حالاتها" وأن الفتن والتحديات كبيرة وأن إدارته السياسية تسعى للتوازن في كل شيئ.

ومن المنتظر أن تعلن الإدارة الأمريكية، خطتها للسلام في الشرق الأوسط خلال أسابيع، وتتردد شائعات حول إمكانية سماح مصر بتوطين فلسطينيين من أهالي غزة في شمال سيناء.