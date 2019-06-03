دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت معظم الدول العربية الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، في حين حددت أخرى الأربعاء ليكون أول أيام إحدى أهم المناسبات لدى المسلمين، وكذلك الحال بالنسبة لإيران، فمتى سيكون أول أيام العيد في هذه الدول؟

السعودية والإمارات والكويت والبحرين

أعلنت المحكمة العليا السعودية الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، وتبع ذلك إعلان من وكالة أنباء الإمارات بتحديد اليوم ذاته ليكون أول أيام العيد، وكذلك بالنسبة للبحرين والكويت.

إيران وسوريا والأردن

حددت إيران الأربعاء ليكون أول أيام عيد الفطر، وفقا لوكالة مهر الإيرانية، وقد أعلنت كل من سوريا والأردن أن الثلاثاء سيكون المتمم لشهر رمضان، وفقا للوكالتين الرسميتين التابعتين لهما.

قطر

حددت قطر الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية، الإثنين.

مصر والأراضي الفلسطينية

أعلنت دار الإفتاء المصرية الأربعاء أول أيام عيد الفطر، وهو نفس الموعد الذي حدد في الأراضي الفلسطينية وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.