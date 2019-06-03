دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجهت الخارجية القطرية رسالة للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، طالبته فيها بوقف ممارسات قوات الأمن ضد المتظاهرين، وتغليب صوت الحكمة عبر الانخراط في حوار "مفتوح وصادق وجامع".

وفي بيان صدر عن الخارجية القطرية، في أعقاب أعمال القمع التي شهدتها شوارع السودان، الإثنين، قالت الدوحة: "تتابع دولة قطر بقلق التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيقة وتعبر عن أسفها لقرار فض الاعتصام بالقوة وممارسة قوات الأمن العنف ضدّ المتظاهرين السلميين العزّل من أبناء السودان الأمر الذي قد تكون له عواقب خطيرة على مسار التحول السلمي وعلى النسيج الوطني السوداني".

وتابعت الخارجية القطرية بيانها قائلة: "لذا فإن دولة قطر تناشد المجلس العسكري الانتقالي، ان يوقف ممارسات قوات الأمن ضد المتظاهرين العزّل كما تدعو إلى تغليب صوت الحكمة بالانخراط بشكل عاجل في حوار مفتوح وصادق وجامع لكل أطياف المجتمع السوداني ولا سيما الشباب الذين حياهم المجلس العسكري عند استلامه وأثنى على سلميتهم".

وكانت قد شهدت شوارع السودان، الإثنين، ممارسات قمعية من قبل الجهات الأمنية تجاه المتظاهرين السودانيين، إذ قال تجمع المهنيين السوداني عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "نحمل المجلس العسكري الانقلابي المسئولية كاملة فيما حدث صباح الْيَوْمَ من اهدار لدماء الشعب السوداني وإذلاله وإصابة العشرات بإصابات خطيرة. هذه ليست المرة الأولي فقد تكررت الأحداث بفقدان دماء عزيزه تحت دعاوي غير مقبولة".

وكانت قد نشرت CNN تقريرا في وقت سابق الإثنين، عن قطع خدمات الإنترنت في السودان، على خلفية المواجهات الدموية بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين يطالبون المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.