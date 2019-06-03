دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى إعلان العصيان المدني الشامل في جميع المدن السودانية، وذلك بعد بدء قوات الجيش السوداني في فض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة السودانية الخرطوم، حسبما نقل التجمع في صفحته على فيس بوك.



وقال التجمع الذي يعد المحرك الرئيسي للمظاهرات التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، إن المتظاهرين أمام مقر القيادة للعامة للقوات المسلحة السودانية يتعرضون لـ"مجزرة في محاولة لفض الاعتصام"، مشيرًا إلى أن قوات الجيش السوداني قد حشدت أعداد كبيرة من عناصرها لفض الاعتصام باستخدام الرصاص الحي، على حد وصف التجمع في صفحته على فيس بوك.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، الشعب السوداني إلى الخروج إلى الشوارع والتظاهر السلمي في كل أنحاء البلاد مع إغلاق كافة الطرق والكباري والمنافذ بالمتاريس والشروع في العيصان المدني الشامل للمطالبة بإسقاط المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في البلاد.

كما ناشد التجمع ضباط وضباط صف الجيش السوداني بحماية المتظاهرين والتصدي لما سماه "الميليشيات التي تستبيح الدماء والحرمات في الشوارع".

وكانت مفاوضات نقل السلطة بين قوى إعلان الحرية والتغيير الذي يمثل تجمع المهنيين كيانه الرئيسي، والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في البلاد قد توقفت منذ أسابيع بعد خلافات على نسب مشاركة المدنيين والعسكريين في مجلس الحكم الانتقالي المنتظر، بالإضافة إلى الخلاف قيادة المجلس وما إذا كانت شخصية مدنية أم عسكرية.