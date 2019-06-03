دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)-- لقي شخصان مصرعهم وأصيب عشرات آخرين في إطلاق نار بالرصاص الحي على المتظاهرين المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم، وذلك حسبما نقلت لجنة أطباء السودان المركزية.



وقالت اللجنة في بيان لها في صفحتها على فيس بوك، إن هناك العديد من الحالات الحرجة بين المصابين.



ودعت اللجنة الأطباء إلى الذهاب إلى المستشفيات القريبة من مقر الاعتصام للمشاركة في إسعاف المصابين.



وكان تجمع المهنيين السودانيين، قد دعا إلى العصيان المدني الشامل وتسيير المظاهرات إلى مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، وذلك بعد تعرض الاعتصام لإطلاق النار من قبل عناصر الجيش السوداني، وأشار التجمع إلى أن الجيش كان قد ضاعف حشد قواته في محيط الاعتصام تمهيدًا لفضه.