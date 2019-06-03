دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ناشدت لجنة أطباء السودان المركزية، الصليب الأحمر وأطباء بلا حدود المساعدة في إجلاء المصابين والجرحى في اعتصام القيادة العامة للجيش في العاصمة السودانية الخرطوم.

وقالت اللجنة إن اثنين على الأقل قتلا في إطلاق نار على المعتصمين، صباح الاثنين، فيما أصيب عشرات آخرين في اقتحام عناصر الجيش للاعتصام في محاولة لفضه، حسبما أعلن تجمع المهنيين السودانيين.

وكان تجمع المهنيين السودانيين، قد دعا للعصيان المدني في كافة أنحاء السودان وذلك احتجاجا على قيام الجيش السوداني باقتحام اعتصام مقر القيادة العامة وإطلاق النار على المصابين وحرق خيام المعتصمين حسبما قال التجمع الذي يعد المحرك الرئيسي للتظاهرات التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير.

