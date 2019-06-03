دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت لجنة أطباء السودان المركزية، إن حصيلة القتلى في محاولة فض قوات الجيش السوداني للاعتصام أمام مقر القيادة العامة، ارتفعت لتصل إلى 5 قتلى حتى الآن بالإضافة إلى عشرات المصابين.



وكانت اللجنة قد طالبت الصليب الأحمر وأطباء بلا حدود بالمساعدة في نقل المصابين والجرحى في الاعتصام، كما طالبت الأطباء السودانيين بالتواجد في المستشفيات للمساعدة في إسعاف المصابين.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، المحرك الرئيسي للاحتجاجات في السودان، إلى العصيان المدني الشامل وذلك على خلفية اقتحام جنود الجيش السوداني لمقر الاعتصام وإطلاق النار على المعتصمين وحرق خيامهم، في محاولة لفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش.

ودعا التجمع إلى إغلاق الشوارع في كافة مدن وولايات السودان، ووضع المتاريس فيها.

ولم يصدر عن المجلس العسكري الانتقالي أو الجيش السوداني أي تعليق حتى الآن.