دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن تجمع الطيارين السودانيين المشاركة في العصيان المدني، وذلك استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين للعصيان المدني الشامل احتجاجا على قيام قوات الأمن السودانية بفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم.

وأكد التجمع المشارك في تجمع المهنيين السودانيين، أنه لن يتم أي رحلات جوية في مطار الخرطوم من هذا العصيان.

وكانت حركة الطيران في مطار الخرطوم قد تضررت وتوقف عدد كبير من رحلات الطيران ومن مطار الخرطوم قبل أيام وذلك أثناء مشاركة التجمع في الإضراب العام لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين.

وكانت قوات الأمن السودانية قد اقتحمت مقر اعتصام المتظاهرين السودانيين أمام مقر القيادة العامة للجيش، صباح الاثنين، وأسفر الهجوم عن مقتل 5 أشخاص، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، وغصابة العشرات.

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين العصيان المدني الشامل في كافة مدن وولايات السودان احتجاجا على هذا الهجوم، وللمطالبة بإسقاط المجلس العسكري الانتقالي.