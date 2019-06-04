التحالف يخلي أحد أفراد سفينة إيرانية استجابة لاستغاثة طهران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قام التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بإخلاء أحد أفراد السفينة الإيرانية (سافيز)، إلى مستشفى جازان، بعد تدهور حالته الصحية وبناء على طلب من بعثة طهران الدائمة لدى الأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، إن السعودية تلقت طلبا من البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة عبر بعثتها الدائمة لدى المنظمة، وبناء على ذلك جاءت توجيهات من القيادة السعودية بإخلاء أحد أفراد طاقم السفينة (إيراني الجنسية).

وأكد المالكي أن سفينة تابعة للتحالف تلقت نداء استغاثة من السفينة الإيرانية من أجل إنقاذ أحد أفراد طاقمها بعد تدهور حالته الصحية، واستجابت للنداء وأخلت الشخص المصاب عبر طائرة عمودية.

وشدد المتحدث باسم التحالف على أن السعودية استجابت من منطلق دورها الإنساني وبحسب ما يمليه الدين الإسلامي، على حد تعبيره.