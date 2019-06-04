ولي العهد السعودي يقوم بزيارة "معايدة" للمنطقة الجنوبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحدود الجنوبية للمملكة وأوصل تحيات وتهنئة العاهل السعودي الملك سلمان بن بالعزيز لضباط وأفراد الجيش في الحد الجنوبي، بمناسبة عيد الفطر.

ونشرت وزارة الخارجية السعودية صورا لزيارة ولي العهد إلى الحدود الجنوبية وقالت إن الأمير محمد بن سلمان قام "بزيارة معايدة" لضباط وأفراد الجيش في الحد الجنوبي.

وأعرب ولي العهد السعودي خلال الزيارة للضباط والأفراد عن "اعتزازه وتقديره" للدور البطولي الذي يقومون به في حماية أمن المملكة.

يذكر أن لقوات المسلحة السعودية المتمركزة على الحد الجنوبي، تشكل خط الدفاع العسكري الأول للمملكة في مواجهتها مع الحوثيين في اليمن.