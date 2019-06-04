دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، إن الولايات المتحدة الامريكية تمارس إرهابًا اقتصاديًا ضد إيران، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده.

واستشهد وزير الخارجية الإيراني في تدوينة له على تويتر، بفيديو لسيدة إيرانية تبحث عن ساق تعويضية لابنها، معتبرًا أن هذه السيدة تمت معاقبتها.

وأضاف ظريف، "هذه هي حرب دونالد ترامب الاقتصادية"، وتابع : "الحرب والمحادثات، بشروط أو دون شروط، لا تجتمعان".

تأتي تلك التدوينة بعدما أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، عن استعداد بلاده لإجراء محادثات مع إيران، دون شروط مسبقة، حول برنامجها النووي، شريطة أن تتعامل إيران كـ"دولة طبيعية"، على حد وصف بومبيو.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل نحو عام، قد أعادت العقوبات المفروضة على إيران، وألغت الاتفاق الذي توصلت إليه إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.