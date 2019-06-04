الخوذ البيضاء: غارة تستهدف سوق معرة النعمان بإدلب وسقوط قتلى

(CNN)-- نشرت "الخوذ البيضاء" مقطع فيديو عبر حسابها في تويتر قالت إنه يظهر آثار هجوم قاتل، الاثنين، على سوق رئيسية في مدينة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة.

وفي منشورها، كتبت المجموعة "مشاهد يائسة للحظات الأولى من غارات النظام الجوية على سوق معرة النعمان في جنوب إدلب بثلاثة صواريخ شديدة الانفجار. قتل 3 مدنيين وجرح عدد كبير. تستمر عمليات البحث والإنقاذ للخوذ البيضاء".

من جانبه، قال المركز الإعلامي العام في معرة النعمان إن 3 أشخاص لقوا حتفهم بينما أصيب 13 آخرون بسبب غارة استهدفت سوقاً رئيسية في إدلب.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طلب من روسيا وسوريا وإيران وقف القصف على إدلب، قائلاً إن "العالم يرى هذه المذبحة. ما الهدف، ما الذي سوف تحصلون عليه؟ توقفوا!"