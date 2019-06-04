إطلاق سراح 800 من أسر مقاتلي داعش شرقي سوريا

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت إدارة الحكم الذاتي القبلية في شمال وشرق سوريا، إطلاق سراح 800 من أسر مقاتلي تنظيم داعش، كانت قوات سوريا الديمقراطية احتجزتهم في معسكر الهول أثناء تحرير مناطق شرق سوريا من تنظيم داعش.



وسيتم تسليم هؤلاء النساء والأطفال إلى قادة القبائل في مناطق الرقة وطبقة، فيما لم يعرف ما إذا كانوا جميعا من أسر مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، أم أنهم من المدنيين القابعين تحت حكم داعش وقت سيطرة التنظيم على تلك المناطق.

وقال عبد الحميد المهباش القائد المشارك في إدارة الحكم الذاتي القبلي في الرقة وطبقة، إن الزعماء القبليين أعطوا ضمانات بأنهم سيحافظون على الأمن في المناطق التي سيعود لها هؤلاء النساء والأطفال، مشيرًا إلى أن إطلاق السراح تلك الأسر سيتزامن مع احتفالات عيد الفطر، الثلاثاء والأربعاء، لجلب الفرح للعائلات في الرقة وطبقة.

وسيعد هذا القرار هو الأول من نوعه، والذي يتم فيه إطلاق سراح أسر مقاتلي داعش الفارين من معارك تحرير مناطق شرق سوريا، والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.