أردوغان: لا تراجع عن صفقة صواريخ "إس 400" الروسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن بلاده لن تتراجع عن صفقة شراء منظومة الصواريخ "إس-400" الروسية، وذلك على الرغم من مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي الناتو حول الصفقة.

وأضاف أردوغان، في تصريحات أدلى بها عقب أدائه صلاة العيد في إسطنبول، صباح الثلاثاء، أنه لا رجعة عن الاتفاق الذي أبرم مع روسيا.

وأعرب أردوغان، بحسب التصريحات التي نقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، عن استعداد بلاده لاتخاذ الخطوات المناسبة بخصوص شراء منظومة باتريوت الأمريكية، موضحًا : "إذا وصلنا عرض جيد على غرار العرض الروسي المتعلق بصواريخ إس-400"، وأردف: "لكن للأسف لم يأتنا عرض من الجانب الأمريكي بخصوص باتريوت، وأساس الربح المتبادل في التجارة الدولية أمر ضروري لكل دولة، وفي حال عدم تحقق هذا الأمر فإننا لسنا مجبرين على شراء أي شيء".

وفيما يتعلق بالأوضاع في إدلب السورية، قال الرئيس التركي إنه على استعداد للتباحث مع نظيريه الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين عند أي حالة طارئة بخصوص إدلب.

وتسببت صفقة صواريخ "إس 400" التي أبرمتها تركيا مع روسيا في زيادة حدة التوتر بين تركيا والولايات المتحدة، حيث أوقفت الولايات المتحدة قبل أشهر تسليم معدات ذات صلة بمقاتلات "إف 35" لتركيا بدعوى أن صفقة الصواريخ الروسية تمثل خطرا على مقاتلات "إف-35" الأمريكية التي من المقرر أن تتسلم تركيا عددا منها.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية التركية، قالت قبل أيام إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان المخاوف الأمريكية من تلك الصفقة وذلك في اتصال هاتفي جرى بين الطرفين، حسبما نقلت الوكالة.