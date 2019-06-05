بالصور.. بشار الأسد يؤدي صلاة العيد بمسجد يحمل اسم والده في دمشق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أدى الرئيس السوري، بشار الأسد، الأربعاء، صلاة عيد الفطر في مسجد يحمل اسم والده، حافظ الأسد، في العاصمة السورية، دمشق، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد.

ونشر حساب الرئاسة السورية على تويتر، صورا للأسد، في حين ذكرت الوكالة السورية أن الصلاة حضرها "وزير الأوقاف والمفتي العام وعدد من المسؤولين في الدولة والحزب وعدد من أعضاء مجلس الشعب ومجموعة من علماء الدين الإسلامي وجمهور من المواطنين مؤتمين بفضيلة الشيخ بشير عيد الباري مفتي دمشق".

ونقل تقرير الوكالة خطبة العيد التي ألقاها الباري والتي قال فيها: "إن الله تعالى بارك بلادنا بلاد الشام التي بقيت متألقة عبر التاريخ على الرغم من الأحداث والظروف التي مرت عليها وهذه البركة هي التي جعلت سورية اليوم صامدة شامخة بوجه الحرب الإرهابية عليها".

وأضاف: "أمتنا المجاهدة الصامدة تعيش على أرض هذا الوطن الحبيب الذي تكلؤه عناية الله.. هذه الأرض هي شامنا التي باركها الله تحيا جسداً واحداً وروحاً واحدة وكلمة واحدة"، مشيرا إلى أن "أبناء سوريا وجيشها الباسل يكتبون اليوم بقيادة الرئيس الأسد تاريخاً مجيداً وهم يتمسكون بأرضهم ويدافعون عن دينهم وحضارتهم ضد الإرهاب وضد ما أراده أعداء الإسلام من تشويه لصورة الإسلام الصحيح".

وأردف: "الرئيس الأسد يصون الثوابت ويؤمن بالإسلام كما أنزله الله نقياً طاهراً من تحريف أعدائه المبطلين وهو يدافع عن أمتنا العربية والإسلامية وعن العروبة لأنه واضح الرؤية مؤمن بربه متمسك بقيمه الأصيلة وهو ما تم تجسيده في كلمته في افتتاح مركز الشام الإسلامي الدولي لمواجهة الإرهاب والتطرف والتي أكد فيها أن التدين بناء والتطرف هدم وأن مكافحة الإرهاب تبدأ بالتدين الصحيح الذي يشكل الجسر من أجل الوصول إلى الاعتدال والتطبيق الصحيح للدين وحمايته من الانحراف".