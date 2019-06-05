تلفزيون مصر: مقتل 5 ارهابيين واستشهاد 8 عسكريين بالعريش

من هو تنظيم "ولاية سيناء" التابع لداعش ومن أبرز قادته.. وهل بوسعه إسقاط الطائرة الروسية؟

CNN في طرقات سيناء الوعرة.. والبدو: نتصدى لداعش دون رصاصة واحدة وقادرون على هزيمته إذا ساعدتنا الحكومة

القاهرة، مصر (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية المصري، مقتل 5 من الإرهابيين في هجوم استهدف نقطة أمنية، فجر الأربعاء، غرب مدينة العريش شمال سيناء، وفقا لما نقله التلفزيون المصري الرسمي.

ونقل التلفزيون المصري بيان الداخلية الذي جاء فيه: "تم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران مما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الارهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة وعدد 6 مجند.."

ولفت بيان الداخلية المصرية إلى أن "القوات تقوم بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الارهابية الهاربة"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ويذكر أن الداخلية المصرية أعلنت عن "انتشار أمنى مكثف لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك"، وذلك في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.