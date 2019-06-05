ظريف لـCNN: إيران لن تتفاوض مع أمريكا حتى تظهر "احترام" طهران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف صحة تقارير تفيد صلة إيران بالهجمات التي تعرضت لها 4 ناقلات بترول في مياه الخليج أمام إمارة الفجيرة الإماراتية، الشهر الماضي.

وقال وزير الخارجية الإيراني، الأربعاء على تويتر، "هذه المرة يقوم الموساد بتلفيق المعلومات الاستخباراتية حول تورط إيران في التخريب في الفجيرة".

وكانت أربع سفن تجارية سعوديتان وإماراتية ونروجية تعرضت للهجوم في مياه الخليج، وقال تقرير صحفي إسرائيلي، إن الموساد نقل معلومات إلى الولايات المتحدة تتهم إيران بالتخريب.

واتهم ظريف ما سماه "الفريق ب" في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، للضغط من أجل الحرب مع إيران، مضيفًا "يحدث عندما تصدق أكاذيبهم"، وتابع "لقد كنا هنا من قبل".

وكانت المملكة العربية السعودية قد عقدت قمم ثلاث عربية وإسلامية وخليجية لمناقشة تلك الهجمات التي تهدد الملاحة التجارية في منطقة الخليج وبالتالي إمدادات البترول للعالم.