رئيس استخبارات إسرائيل يوضح نتائج الضغط على إيران في سوريا

مرتفعات الجولان.. ما أهميتها وما تاريخ النزاع عليها بين سوريا وإسرائيل

من يتفوق في حال اندلاع حرب شاملة بين إيران وأمريكا؟

ظريف لـCNN: إيران لن تتفاوض مع أمريكا حتى تظهر "احترام" طهران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر أفيخاي ادرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية عددا من التغريدات نقل فيها على لسان رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية عرضه لـ"نتئج الضغط على إيران في سوريا".

وقال أدرعي في سلسلة تغريداته: "رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية: العقوبات غير المسبوقة التي فرضها الأمريكيون على إيران سببت في نشوب أزمة اقتصادية كبيرة جدًا جعلت إيران تعمل ضد التجارة بالنفط وإطلاق تصريحات بشأن البرنامج النووي".

وتابع قائلا: "رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية: الضغوط متعددة الاتجاهات التي قمنا بتفعيلها على #إيران أدت الى تجميد نسبي في تموضعها داخل سوريا. المعنويات لا تزال قائمة ولذلك تبحث إيران عن أماكن أخرى للتموضع فيها مثل منطقة العراق".

وحول حركة المقاومة الإسلامية أو ما يُعرف بـ"حماس" قال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي: "حماس مرضىوعة جدًا من الدخول في حرب حيث تواجه التزامات سيادية متزايدة. حركة الجهاد الاسلامي على تنسيق مع حماس ولكن إمكانية تفجر أوضاعها عالية"، وفقا لما نقله أدرعي.