دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهم المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، الأربعاء، البحرين والمملكة العربية السعودية بـ"الخيانة"، بسبب خطة الرئيس الأمريكي المنتظرة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، التي تُعرف بـ"صفقة القرن".

وقال خامنئي، في خطبة عيد الفطر، التي ظهر فيها حاملا بندقية نصف آلية سوفيتية الصنع، إن "خيانة البحرين والسعودية بالتمهيد لصفقة القرن ستغرقهم في المستنقع"، بحسب ما جاء على النسخة العربية من موقعه الإلكتروني، مشيرا إلى المؤتمر الاقتصادي الدولي "السلام من أجل الازدهار"، الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين عن عقده بالمنامة في 25 و26 يونيو/ حزيران الجاري.

وأضاف خامنئي أن "هذا المؤتمر المقرر عقده في البحرين مرتبط بالأمريكيين، لكن حكام البحرين بضعفهم ومختلف أنواع عجزهم وروحيتهم المغايرة للإرادة الشعبية والمناهضة للإسلام السيئة جداً مهّدوا لهذا العمل وتعهّدوا بعقد هذا المؤتمر". وتابع بالقول: "نسأل الله أن يدرك حكام السعودية والبحرين في أي مستنقع وضعوا أقدامهم وأي ضرر يحمله ذلك عليهم".

واعتبر خامنئي أن هدف هذا المؤتمر هو "تنفيذ المخطط الخبيث والخائن لأمريكا الذي أطلقوا عليه اسم صفقة القرن". وقال: "طبعاً لن يتحقق هذا الأمر ولن تمر صفقة القرن أبداً". وأضاف أن "قضية فلسطين تندرج هذه الأيام ضمن قضايا العالم الإسلامي الأولى من حيث الأهمية"، وتابع بالقول: "لقد أدت خيانة بعض الدول الإسلامية إلى أن يمارسوا بشكل علني خطواتهم الخائنة بحق فلسطين".