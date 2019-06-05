دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت الحكومة القطرية، الأربعاء، روايتها للتسلسل الزمني فيما يتعلق بمجريات الأحداث للأزمة الخليجية التي تشهدها مع السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية للمقاطعة الخليجية التي تصفها قطر بـ"الحصار".

جاء ذلك في تغريدة لمكتب التواصل الحكومي القطري، حيث عرض الأحداث كالتالي:

20 أبريل 2017

نشر أول مقال من سلسلة ثلاثة عشر من مقالات الرأي المنتقدة لدولة قطر في الصحف الأمريكية، وتتضمن المقالات اتهامات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى تشويه سمعة دولة قطر في الولايات المتحدة الأمريكية.

20 مايو 2017

حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يحضر قمة الرياض ويلتزم بالعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي لمحاربة التطرف ومكافحة تمويل الإرهاب.

24 مايو 2017

اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية ونشر بيان كاذب ومغلوط منسوب لسمو الأمير، قامت دولة قطر على الفور بإجراء تحقيق، وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن “قطر خضعت لحملة تشويه مدبرة بعناية”.

5 يونيو 2017

فرضت كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر حصاراً غير قانوني وغير مبرر ضد دولة قطر.

19 يونيو 2017

تم إجبار مواطني دول الحصار على مغادرة دولة قطر، مما أدى إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، فقد تم التفريق بين العائلات وانتهاك حق التعليم واغلاق الشركات، وقد استنكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التدابير التي اتخذتها دول الحصار.

23 يونيو 2017

قدمت دول الحصار إلى دولة قطر قائمة تضم 13 مطلباً لا أساس لها.

1 يوليو 2017

دولة قطر ترفض مطالب دول الحصار، حيث تشكل المطالب هجوماً على السيادة القطرية وتهدف الى فرض الوصاية عليها. إن ادعاءات هذه الدول بدعم دولة قطر للإرهاب هي محض افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة.

11 يوليو 2017

دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية توقعان مذكرة تفاهم بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله:

• تعزز مذكرة التفاهم الإطار الاستراتيجي القائم بشأن مكافحة الإرهاب

• تجسد مذكرة التفاهم التاريخ الطويل من التعاون والشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر

20 يوليو 2017

وزارة الداخلية تؤكد أن لديها أدلة تثبت بأن الإمارات العربية المتحدة تقف وراء اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية

21 يوليو2017

حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يلقي خطاباً للشعب قائلاً “وقد وقف الشعب القطري تلقائياً وبشكل طبيعي وعفوي دفاعاً عن سيادة وطنه واستقلاله.”

19 سبتمبر 2017

حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يلقي كلمة خلال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويدين “الحصار الظالم” والانتهاك الصارخ لمعاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان.

5 ديسمبر 2017

حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يحضر قمة دول مجلس التعاون الخليجي بدولة الكويت، معرباً عن أمله في أن يواصل مجلس التعاون الخليجي العمل على تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الخليج. ولم يحضر أي من نظرائه من دول الحصار، وانتهت قمة دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت في غضون ساعات من بدء اعمالها.

19 ديسمبر 2017

مصرف قطر المركزي يبدأ تحقيقاً قانونياً في محاولات الإضرار بالاقتصاد القطري، من خلال التلاعب بالعملة وأسواق ومشتقات الأوراق المالية .

10 يناير 2018

لجوء دولة قطر إلى التحكيم الدولي لإنهاء الحصار في أعقاب تقرير صادرعن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوثق الانتهاكات التي ترتكبها دول الحصار.

11 يناير 2018

أبلغت دولة قطر الأمم المتحدة عن اختراق مقاتلة حربية إماراتية للأجواء القطرية ، مؤكدة على التزام سلاح الجو الأميري القطري بأعلى معايير السلامة الجوية وموقفها الثابت لضمان سلامة المدنيين. تم توثيق أربعة خروقات للمجال الجوي بين ديسمبر 2017 وفبراير 2018.

30 يناير 2018

انطلاق أول حوار استراتيجي بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وقع البلدان اتفاقيات مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية.

16 فبراير 2018

صاحب السمو أمير البلاد المفدى يلقي كلمة في مؤتمر ميونيخ للأمن، داعياً إلى إطار للحوكمة الإقليمية والتحكيم السلمي للمنازعات في الشرق الأوسط.

17 مارس 2018

دولة قطر ترفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية، ضد أشخاص يشنون حملة غير قانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، لنشر معلومات كاذبة، تهدف للإضرار بالاقتصاد القطري.

10 أبريل 2018

سمو الأمير يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الأمريكية واشنطن، ويؤكد على الشراكة الوثيقة بين البلدين في مجالي الأمن والدفاع ، فضلاً عن التعاون الاقتصادي والسياسي.

17 مايو 2018

قرر مجلس منظمة الطياران المدني الدولي “ايكاو” بضرورة التزام جميع الأطراف بأعلى معايير الامن والسلامة مؤكداً على ضرورة التنسيق الكامل بين الدول المتعاقدة في اتفاقية شيكاغو 1944.

23 مايو 2018

منذ عام من الان، تم اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية ونشر بيان كاذب ومغلوط منسوب لسمو الأمير وتم استخدامه بعد اسبوعين من الحادثة كذريعة للحصار غير القانوني.

5 يونيو 2018

منذ عام، فرضت كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر حصاراً غير قانوني وغير مبرر ضد دولة قطر.

11 يوليو 2018

بدأت دولة قطر باتخاذ الإجراءات القانونية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية وذلك بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان للمواطنين القطريين والمقيمين على أرضها.

23 يوليو 2018

أصدرت محكمة العدل الدولية اليوم قراراً بالموافقة على طلب دولة قطر اتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة في قضية تتعلق بالمعاملة التمييزية غير القانونية من دولة الإمارات ضد المواطنين القطريين.

ديسمبر 2018 18

أعلنت منظمة التجارة العالمية (WTO) أنها ستقوم بتشكيل لجنة تحكيم للبت في اتهامات سرقة الملكية الفكرية التي وجهتها دولة قطر ضد المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بحجب شبكة مجموعة “بي إن سبورت” ورفض اتخاذ إجراء ضد قرصنة محتواها من قبل شبكة القرصنة التلفزيونية “بي أوت” التي تبث من داخل السعودية.

8 أبريل 2019

قطر تقاضي بنوكاً في لوكسمبورج والإمارات والسعودية بدعوى التلاعب في العملة المحلية بالأسواق الخارجية بهدف الإضرار باقتصادها.

19 مايو 2019

قطر تشحن الغاز المسال للإمارات بعد تعطل خط الأنابيب الرئيسي دولفين الذي ينقل الغاز من قطر إلى الإمارات.

30 مايو 2019

شارك معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في قمم مكة الثلاث، ليصبح بذلك أعلى مسؤول قطري يزور السعودية منذ بدء الحصار الجائر.​