دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا الفريق عبد الفتاح برهان، رئيس المجلس العسكري في السودان القوى السياسية إلى استكمال المفاوضات بشأن نقل السلطة إلى حكومة منتخبة، على حد وصفه في كلمة تليفزيونية بمناسبة عيد الفطر.

وقال البرهان في كلمته إن المجلس العسكري يمد يده لـ"تفاوض لا قيد فيه سوى مصلحة الوطن"، وعبر عن أسفه لما حدث فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني قبل أيام، معلنا توجيه القيادة العامة في المجلس بالتحقيق في أحداث الفض المؤسفة، على حد وصفه، مشيرًا إلى أنه ستتم محاسبة المسؤولين عن أحداث الفض.

وأضاف البرهان، أنه "لا مناص إلا بالاحتكام لإرادة الشعب ورفض الأجندات الخارجية"، داعيًا إلى "طي الصفحة الماضية، وفتح صفحة جديدة للعبور نحو المستقبل".

وجاءت تصريحات رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان، بعد يوم واحد من إعلانه إلغاء كل الاتفاقات مع قوى المعارضة وعقد الانتخابات الرئاسية بعد تسعة أشهر، فضلا عن تشكيل حكومة انتقالية لإدارة شؤون البلاد، فيما أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين المحرك للاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، قطع الاتصالات مع المجلس العسكري وإعلان العصيان المدني الشامل في أعقاب فض اعتصام القيادة العامة والذي أسفر عن مقتل 60 شخصًا حتى الآن، بحسب إحصائيات لجنة الأطباء السودانيين.