رئيس إيران يشكر أمير قطر على موقف حكومته من قمتي مكة: نقف إلى جانبكم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الأربعاء، بالرئيس الإيراني حسن روحاني للتهنئة بعيد الفطر، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية، فيما وجه روحاني الشكر للشيخ تميم على موقف حكومته من القمتين الطارئتين الخليجية والعربية اللتين استضافهما الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكة.

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن أعلن، الأحد الماضي، في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، أن قطر تحفظت على البيانين اللذين صدرا، الخميس الماضي، عن القمتين الطارئتين الخليجية والعربية، اللتين حضرهما رئيس وزراء قطر عبدالله بن ناصر، لأنهما "أعدا دون استشارة الدول المشاركة، كما أنهما تضمنا بنودا لا تتفق مع السياسة الخارجية لقطر".

وقال وزير الخارجية القطري إن البيانين الصادرين عن القمتين "ركزا بشكل رئيسي على التصعيد مع إيران، في حين غاب أي طرح لاعتماد سياسة الحوار مع هذه الدولة الجارة"، مؤكدا قناعة بلاده بأن التصعيد لن يجدي نفعا ولا يصب بمصلحة دول المنطقة وشعوبها، وفقا لما نقلته "الجزيرة". بينما انتقدت السعودية والإمارات والبحرين موقف قطر.

وفي الاتصال الهاتفي بين أمير قطر والرئيس الإيراني بمناسبة عيد الفطر، قال روحاني إن "مواقف الحكومة القطرية في هاتين القمتين نابعة عن سياسات حسن الجوار وفي اتجاه خفض التوترات، ولا شك أن أي قمة لا تسهم في تقريب دول المنطقة بعضها ببعض لن تكون مثمرة وبناءة بل هي ضارة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا).

وأضاف روحاني أن "إيران حكومة وشعبا تقف إلى جانب قطر، ونحن نعتقد أن التهديدات والضغوط والحصار والعقوبات الاقتصادية مسار خاطئ في العلاقات بين الدول". وتابع بالقول إن "سياسة طهران هي توسيع العلاقات مع الدوحة".

وبينما لم تنقل وكالة الأنباء القطرية ما قاله الشيخ تميم في الاتصال مع روحاني، نسبت وكالة الأنباء الإيرانية إلى أمير قطر قوله إن "مواقف طهران والدوحة تجاه العديد من القضايا الإقليمية قريبة جدا". وأضافت الوكالة الإيرانية أن أمير قطر "أعرب عن تقديره لمواقف طهران تجاه الحصار المفروض على بلده، وأكد أن الدوحة لن تنسى مواقف إيران في هذا الشأن، وتطمح إلى تنمية علاقاتها مع إيران على جميع الأصعدة".