دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد برايان هوك، الممثل الخاص لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون إيران، على ما "تروج له طهران مرارا" بأن الولايات المتحدة الأمريكية تملك أسلحة لخلق زلازل وتفجير فيضانات وسرقة غيوم، عبر فضائها المعلوماتي.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية على صفحته بتويتر، حيث قال هوك: "إيران روجت لنظريات مؤامرة عبر الفضاء المعلوماتي بأشياء مثل القول إن الولايات المتحدة خلقت داعش وإلقاء اللوم على الولايات المتحدة في خلق أسلحة الزلازل لاستخدامها ضد إيران وقالوا إن بلدان أخرى تسرق غيومهم وماء مطرهم أو أنهم يستخدمون ماكينة مناخ أسطورية لخلق فيضانات شاملة.."

وأضاف: "من المثير للدهشة حينما تمعن الفكر لابد ان النظام لا يعتقد أن شعبة أذكى من أن ينخدع بهذه الادعاءات السخيفة ولكنهم يقومون بهذا على أساس منتظم جدا، في الواقع معظم هذا إذا كنت تبحث عن المسؤولية يعود لسوء إدارة وفساد النظام الإيراني".

ويذكر أن هوك تطرق في مقابلة سابقة مع CNN للوجود العسكري الأمريكي في منطقة الخليج، حيث قال للزميلة بيكي أندرسون: "إن تحركاتنا العسكرية في الشرق الأوسط دفاعية بالكامل، لقد وصلتنا معلومات موثوقة عن تهديدات وخطط إيرانية لمهاجمة المصالح الأمريكية وشركاءنا في المنطقة".

وأضاف: "لذلك نعيد تموضع قواتنا في المنطقة من أجل أن نكون في موضع أفضل للدفاع ضد أي هجمات إيرانية، وسيكون إهمالا إذا لم نتخذ هذه الخطوات الدفاعية". وتابع بالقول: "كما أنها رسالة واضحة لإيران بأنه ليس من مصلحتها أن تتخذ هذا الطريق ضد الولايات المتحدة، لأننا سوف نرد بالقوة".