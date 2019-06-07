دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول عدد من نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعموا أنه يظهر دخول عناصر بجماعة الحوثي إلى منطقة الخوبة الحدودية السعودية مع اليمن.

يُسمع في مقطع الفيديو المتداول صوت يقول: "يا جماعة أناشدكم بالله توصلون صوتي لأقرب مسؤول في المملكة، حنا في الخوبة منذ أكثر من أربع ساعات ولا سلاح ولا شي، ما أدري استولوا 20 بيت.."

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية تقريرا بعنوان "خلايا قطرية تروّج لفيديو مفبرك تزعم فيه دخول الحوثيين للخوبة"، قال فيه: "عادت خلايا تابعة لقطر للترويج لمقطع فيديو تمت فبركته من قبل ميليشيا الحوثي عام 2017 يوحي أن الحوثي دخل الخوبة على حدود المملكة، ويعود الحادث لتفريق عناصر خارجة على القانون من قبل قوات مكافحة الشغب في إحدى الدول المجاورة عام 2014 في استمرار لجر الأكاذيب والإشاعات على المملكة وامنها".

وحول الصوت الذي يُسمع في مقطع الفيديو، نشرت صحيفة سبق في تقرير أن "المقطع فبركته ميليشيا الحوثية عام ٢٠١٧م ووضعت عليه صوتًا، وأعيد تداوله هذه الأيام من قِبل خلايا تابعة لقطر"، ناقلة على لسان مصادر أن "الأوضاع في الخوبة والحدود آمنة ولم يتمكن الحوثي من الاقتراب منها".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من تعليقات النشطاء على هذا المقطع: