دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع من مقابلة الأكاديمي العراقي، صباح الخزاعي مع الإعلامي السوري، فيصل القاسم ودفاعه عن السعودية والقمم الثلاث التي استضافتها.

ونشر فيصل القاسم جزءا من المقابلة التي أجراها الخزاعي معه على قناة الجزيرة، الثلاثاء، والتي قال فيها: "السعودية عندما أفشلت مشروع أوباما والربيع العربي تستطيع أن تفشل أي مشروع هذه السعودية أخي"، ليقاطعه القاسم قائلا: "يعني السعودية أفشلت الربيع العربي وأدت إلى حرق سوريا وحرق السودان وحرق ليبيا وحرق اليمن، يعني أنت تعترف أن السعودية هذا الشيء يعني يفتخر به الواحد؟"

على الجهة الأخرى تداول نشطاء رد الخزاعي على "حرمان القطريين من الحج والعمرة" إذ قال: "حضور عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس الوزراء القطري للقمة الخليجية كان جيدا وصدرت القرارات بالإجماع ونزل بطائرته الأميرية واستقبل استقبالا محترما وهذا طبعا ليس منّة إنما هذا واجب الضيف السعودي أن يستقبل ضيوفه مهما كانوا واعتقد أن الأمور كلها كانت أوكي، لكن عندي ملاحظتين.."

وتابع قائلا: "أولا، يفترض ألا يجلس وحده في الفندق وكل الوفود تسوي عمرة وهو قاعد يباوع عليهم على أساس احتجاجا أن القطريين ما يروحون للعمرة أو للحج وهذا طبعا غير صحيح من وجهة نظري، 13 سنة حوصر العراقيون لا يسمح لهم بالحج والعمرة فكانوا يذهبون عن طريق الأردن، 13 سنة، اعتقد الفرق الرياضية القطرية عندما تريد تلعب في السعودية تأتي خوفا من معاقبتها من الاتحاد الآسيوي أو اتحاد الفيفا، ووزارة الحج والعمرة في السعودية وضعت يعني روابط إلكترونية ليقدمون على افيزا عن طريق الانترنت لكن منعهتهم الحكومة القطرية.."

وأضاف: "الذي يريد أن يفتح صفحة جديدة، أنا تصورت أنه وبحضور الشيخ عبدالله أن تكون صفحة جديدة الذي فاجأني يعني الحكومة القطرية تعترض على القرارات الخليجية هذا حقيقة لا يجوز هذه عدم حنكة دبلوماسية كيف يتم هذا؟ يعني ألم تكن عندك شجاعة أن تعترض وانت داخل المؤتمر؟ وهذا يعيدني إلى الأصوات التي تقول أن أي ارتباطات مع الحكومة القطرية لا تنفذها تقلب عليها من العام 2014 وحتى الآن.."

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