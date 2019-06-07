نبذه القذافي ولجأ لأمريكا قبل عودته إلى ليبيا.. من هو حفتر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت حكومة الوفاق الليبية، الجمعة، ما وصفته بـ"الصمت" الدولي على ما تفعله قوات شرق ليبيا التي يقودها الجنرال خليفة حفتر، واتهمت الحكومة قوات حفتر بارتكاب "جرائم" و"استهداف المدنيين بشكل متعمد وممنهج".

وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها من الأمم المتحدة، في بيان، إن "استهداف القوات المعتدية على العاصمة للمنشآت المدنية، أصبح مباشرا ومتعمدا وممنهجا". وكان حفتر أعلن قبل شهرين، في 4 أبريل/ نيسان الماضي، إطلاق عملية عسكرية لـ"تحرير طرابلس"، على حد تعبيره.

وأضافت حكومة الوفاق أن "آخر استهداف كان قصف طائرات حفتر لمستشفيين ميدانيين في منطقتي السواني وعين زارة جنوب طرابلس، والذي أسفر عن إصابة أطباء ومسعفين ومواطنين. وطال القصف الجوي عدة مواقع في مدينة الزاوية من بينها نادي الفروسية، كما تعرض مطار معيتيقة الدولي للقصف مرتين خلال 24 ساعة، دون مراعاة لما يسببه تعطل المطار من معاناة للمواطنين وعرقلة نقل الجرحى والمرضى للعلاج وإيصال مساعدات الإغاثة إلى مدينة غات".

وأكدت حكومة الوفاق أنها "ترصد وتوثق هذه الجرائم والانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقالت إن "هذا الاستهداف الممنهج للمدنيين والمنشآت المدنية يعد وفقا لأحكام وقواعد اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين لها جريمة حرب". وأضافت أنها تتخذ "الخطوات الإجرائية اللازمة لتقديم مرتكبي هذه الجريمة ومن أعطى الأوامر بتنفيذها للقضاء المحلي والدولي".

وشددت حكومة الوفاق الوطني على أن "الجيش الليبي والقوات المساندة يواصلون المعركة دفاعا عن العاصمة وأهلها بشجاعة وبسالة واحترام مطلق للقانون الدولي والإنساني والأعراف العامة للحرب، ويحققون تقدما والنصر حليفهم".