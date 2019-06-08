قرقاش يرد على سؤال لـCNN عن إمكانية تصاعد أزمة قطر إلى مواجهة عسكرية

أنور قرقاش لـCNN: طفح الكيل من ازدواجية قطر.. ولدينا الكثير من الأدلة على دعمها للجماعات المتطرفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على ما وصفها بـ"فبركات منصات الإعلام القطري" حول وجوده في العاصمة السودانية، الخرطوم.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "استغربت ولم أستغرب فبركات منصات الإعلام القطري ومنها الميدل ايست آي والتي تروج لوجودي في الخرطوم، أشارك حاليا في منتدى براتسلافا في سلوفاكيا، ديدنهم الأخبار الكاذبة وربنا يقي السودان ’ربيعهم‘".

من جهته نشر الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، الطريقة التي غطت فيها قناة الجزيرة القطرية لملف شراء القوات المسلحة المصرية لمقاتلات رافال الفرنسية والطريقة التي غطت فيها شراء قطر لذات النوع من الطائرات.

وقال خلفان في تغريدة على صفحته بتويتر: " إضحك مع الخنزيرة...طائرة رافال الفرنسية لما اشترتها مصر...طائرة ما تسوى حاجة...ولما اشترتها الدوحة اصبحت معروفة بقدراتها...يخربيت الغباء الإعلامي لما يكون كده.."