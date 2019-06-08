دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إنه يجب إنهاء ما سماه 40 عاما من "حكم" الإرهاب، في إشارة إلى إعلان قيام الجمهورية الإسلامية في إيران في عام 1979، وأضاف في تغريدة له على تويتر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح إيران الفرصة لتحسين مستقبلها.

وأضاف بولتون في تعليقه على قرار وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات إضافية على قطاع البتروكيماويات الإيراني، مستهدفة أكبر شركة إيرانية قابضة وأكثرها ربحاً، بسبب دعمها لشركة هندسية إيرانية تابعة للحرس الثوري.

وقال بولتون، إن إنفاق إيران أموالها على دعم الإرهاب سيزيد من سوء وضعها الاقتصادي.

وتطال العقوبات 39 شركة تابعة لمجموعة "الخليج الفارسي للبتروكيماويات" داخل إيران وخارجها، وهي تنتج 50 % من صادرات إيران للبتروكيماويات.