دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—طالب السفير البريطاني في السودان، عرفان صديق، المجلس العسكري الانتقالي في البلاد بالإفراج الفوري عن ثلاثة من السياسيين والنشطاء المعتقلين.

جاء ذلك في تغريدة للسفير على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "غير مقبول أن يظل ياسر عرمان ومبارك أردول وخميس جلاب قيد الاعتقال في السودان، بلا خبر عن حالتهم. الاثنان الأخيران اعتقلا بعد يوم من اجتماعهما بنائبي. يجب على المجلس العسكري الانتقالي الإفراج فورا عنهم وعن قيادات المعارضة الآخرين".

ويذكر أن تغريدة السفير البريطاني تأتي بعد يومين على استدعاء وزارة الخارجية البريطانية، الخميس، سفير السودان في لندن لإبداء قلقها من أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد، وفقا لمتحدث باسم الخارجية البريطانية بتصريح لـCNN.

وحذّر جوناثان الن، نائب ممثل بريطانيا في الأمم المتحدة في وقت سابق، الخميس أن الجيش السوداني قد يكون أخذ "طريقا خطرا للغاية" إذا لم يعودوا لحكومة يقودها مدنيون.