إيران ترد على وصف أسلحتها بالمزيفة والمحررة بـ"فوتوشوب"

ظريف لـCNN: إيران لن تتفاوض مع أمريكا حتى تظهر "احترام" طهران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، على برايان هوك، ممثل الولايات المتحدة الخاص للشؤون الإيرانية والتي تطرق فيها إلى وصف "زيف" أسلحة إيرانية واستخدامها في الحملة الدعائية لطهران.

وقال هوك في مقطع فيديو نشره فريق التواصل التابع للخارجية الأمريكية: "النظام الإيراني لخلق انطباع زائف عن قدراته العسكرية، مثل تحرير صور على ’فوتوشوب‘ لإظهار تزايد قوته الصاروخية، والادعاء بصناعة طائرات مقاتلة جديدة من خلال نشر صور مُحرّفة لطائرات قديمة".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "ردا على مزاعم براين هوك المبعوث الأميركي الخاص بإيران، في أن قوة الدفاع الإيرانية والصاروخية (فتوشووب) قال وزير الخارجية: سنرى ذلك في المستقبل".

وكانت فريق التواصل بوزارة الخارجية الأمريكية نشر مقطع فيديو نهاية مايو/ أيار الماضي، مقطع فيديو عدد فيه قائمة من الأسلحة والمعدات التي أعلنت إيران تصنيعها محليا وروجت لها بصورة كبيرة في المنطقة والعالم.

وقال الفريق في تعليق على مقطع الفيديو: "طائرة مقاتلة جديدة؟ مروحيات عسكرية مُصنّعة محليًا؟ تعرفوا على المزيد من محاولات إيران لتضليل العالم من خلال إخفاء المعدات العسكرية الواردة من دول أخرى طهران.."

ويبدأ مقطع الفيديو بعرض المقاتلة الجديدة الشبح والتي أطلق عليها اسم "قاهر 313" عام 2013 إلا أن هذه الطائرة "لعبة لم تحلق أبدا" وفقا للفريق، في حين تبين أن المقاتلة التي دشنها الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أنها المقاتلة الأمريكية F-5.

ونشر فريق التواصل مقطع فيديو سابق عن منظومة دفاعية إيرانية، حيث قال في تعليق على الفيديو: "أعلن النظام الإيراني أنه تمكن من "صناعة منظومة دفاعية محلية الصنع" لاستهداف الصواريخ والطائرات المسيرة. وبنظرة فاحصة يتضح أن تلك ليست إلا منظومة ’سكاري غارد Sky Guard‘ التي تنتجها شركة ’اورليكون Oerlikon‘ النمساوية، وأن تلك التقنية تعود الى حقبة الستينيات!"