دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قاله الفنان الكويتي، طارق العلي عن العاهل السعودي، الملك سلمان وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان من على خشبة المسرح خلال أحد العروض المسرحية التي شارك بها.

مقطع الفيديو نشره الإعلامي الكويتي، مناف الفضلي على صفحته الرسمية بتويتر وأعاد الفنان العلي نشره على صفحته بتويتر، ويقول فيها: "سلمان ومحمد.. اليوم الحمد لله المملكة العربية السعودية في تقدم وما عليك من الذين يكتبون في تويتر تراهم عذال وحاقدين.."

ويذكر أن الفنان العلي أدى مسرحية بعنوان "عنتر المفلتر" في المملكة العربية السعودية، ضمن "موسم العيد" معبرا عن شكره في تغريدة نشرها على صفحته بتويتر، قال فيها: "الشكر موصول أيضا لموسم العيد وكل الجهات السعودية التي عملت جاهده ليل نهار من أجل اسعاد الشعب السعودي الكريم بمختلف برامج الترفيه".